Furbetti del buono spesa covid, 137 persone multate. Nei guai un Comune della Valbormida che accettava domande in bianco (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Indagine della Guardia di Finanza su irregolarità, omissioni e falsificazioni. In molti casi i soggetti sanzionati dalla percepivano già altre forme di sussidio tra cui il reddito di cittadinanza Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 3 febbraio 2021) IndagineGuardia di Finanza su irregolarità, omissioni e falsificazioni. In molti casi i soggetti sanzionati dalla percepivano già altre forme di sussidio tra cui il reddito di cittadinanza

Ultime Notizie dalla rete : Furbetti del Influencer spagnoli in fuga dal fisco

Sarà una task force che utilizza i big data a stanare i furbetti. La misura si inserisce nel Piano annuale di controllo fiscale e doganale del 2021, le cui linee guida generali sono state pubblicate ...

Furbetti dei vaccini covid: ad Ascoli arrivano i Nas. Milani: "Inutile polemica"

... come funzionano, le differenze I militari del Nas hanno agito di iniziativa, raccordandosi poi con la Procura di Ascoli che nel frattempo ha aperto un fascicolo dopo aver acquisito la lettera del ...

"Furbetti del vaccino", trasferito il dirigente medico di Petralia Sottana La Repubblica Ascoli – Presunti “furbetti”, acquisiti gli elenchi dei vaccinati il 2 e 3 gennaio

Nessun sequestro, nel blitz del Nas di ieri negli uffici dell’Area Vasta 5 di Ascoli Piceno. I carabinieri hanno agito di iniziativa, raccordandosi poi con la ...

Finanza smaschera un “furbetto” del reddito di cittadinanza

L'uomo aveva dichiarato di risiedere in Italia da due anni. Percepiti 11.345 euro Aveva ricevuto il reddito di cittadinanza per un totale di 11.345euro, ma aveva dichiarato in modo non veritiero di ri ...

