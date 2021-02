Formula E - Ecco il nuovo circuito di Roma (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nei giorni scorsi, la Formula E ha confermato i primi otto appuntamenti del Mondiale 2021 e, tra questi, spicca anche l'ePrix di Roma del prossimo 10 aprile. La gara si svolgerà sempre tra le strade del quartiere EUR, ma il layout della pista sarà quasi totalmente nuovo. Layout più impegnativo. Il nuovo circuito che ospiterà l'ePrix di Roma sarà molto più veloce e impegnativo rispetto a quello in cui si è corso finora. Sorgerà sempre nel quartiere EUR, ma l'area in cui si svolgerà la gara è stata completamente ripensata, ottenendo un tracciato più sfidante per il Mondiale Elettrico. Frederic Espinos, direttore sportivo della Formula E, ha spiegato: "Abbiamo dato vita a uno dei layout più belli visti fino a oggi. La prima cosa importante è stata quella di creare un ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nei giorni scorsi, laE ha confermato i primi otto appuntamenti del Mondiale 2021 e, tra questi, spicca anche l'ePrix didel prossimo 10 aprile. La gara si svolgerà sempre tra le strade del quartiere EUR, ma il layout della pista sarà quasi totalmente. Layout più impegnativo. Ilche ospiterà l'ePrix disarà molto più veloce e impegnativo rispetto a quello in cui si è corso finora. Sorgerà sempre nel quartiere EUR, ma l'area in cui si svolgerà la gara è stata completamente ripensata, ottenendo un tracciato più sfidante per il Mondiale Elettrico. Frederic Espinos, direttore sportivo dellaE, ha spiegato: "Abbiamo dato vita a uno dei layout più belli visti fino a oggi. La prima cosa importante è stata quella di creare un ...

