Focaccia con patate, prosciutto e formaggio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Amate le preparazioni salate? Ecco come cucinare una buonissima . Di seguito la ricetta completa. Ingredienti: 450 grammi di semola rimacinata di grano duro 300 grammi di patate 90 grammi di caciocavallo 80 grammi di scamorza 80 grammi di parmigiano grattugiato 35 grammi di strutto 20 grammi di formaggio pecorino 5 grammi di miele 3 grammi di lievito di birra fresco Qualche fetta di prosciutto cotto Un filo di olio di oliva Q.b. di acqua tiepida Q.b. di sale fino da cucina e di pepe nero. Fare l'impasto In una bacinella capiente, mettere lo strutto con la farina ed impastare con le mani i due ingredienti. A parte, in un bicchiere fare squagliare il lievito di birra in un po' di acqua. Unire l'acqua con il lievito poco alla volta al resto del composto e proseguire, aggiungendo un altro po' di acqua. Insaporire l'impasto con un ...

