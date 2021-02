Emma Stone e Yorgos Lanthimos in Poor Things

(Di mercoledì 3 febbraio 2021), insieme dopo il successo de La Favorita, il regista greco e l’attrice Premio Oscar lavoreranno nuovamente insieme per, riadattamento della storia di Frankenstein. Quando uscirà il film? Si intitoleràe arriverà nel 2022, esattamente a quattro anni di distanza dalla presentazione de La favorita alla Mostra del Cinema di Venezia del 2018, pellicola che vedeva lanel cast come co-protagonista.è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Alasdair Gray e racconta una storia che ricorda vagamente quella di Frankenstein di Mary Shelley.InThing, ...

