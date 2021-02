Usa, spray al peperoncino contro una bambina di nove anni: il dipartimento di polizia sospende gli agenti (Di martedì 2 febbraio 2021) Gli abusi della polizia contro una minorenne afroamericana a Rochester, nello Stato di New York, erano stati diffusi ieri in un video dal dipartimento della città americana. Ora, dallo stesso dipartimento è arrivata la decisione di sospendere gli agenti che hanno ammanettato la bambina di nove anni per poi spruzzarle contro anche dello spray urticante. «Quello che è successo venerdì (29 gennaio, ndr) è stato semplicemente orribile – ha detto la sindaca, Lovely Warren – e ha giustamente indignato tutta la nostra comunità». Tuttavia, come chiarisce la stessa prima cittadina, la legge dello Stato di New York e il contratto sindacale le impediscono di intraprendere un’azione più immediata e seria. ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) Gli abusi dellauna minorenne afroamericana a Rochester, nello Stato di New York, erano stati diffusi ieri in un video daldella città americana. Ora, dallo stessoè arrivata la decisione dire gliche hanno ammanettato ladiper poi spruzzarleanche dellourticante. «Quello che è successo venerdì (29 gennaio, ndr) è stato semplicemente orribile – ha detto la sindaca, Lovely Warren – e ha giustamente indignato tutta la nostra comunità». Tuttavia, come chiarisce la stessa prima cittadina, la legge dello Stato di New York e il contratto sindacale le impediscono di intraprendere un’azione più immediata e seria. ...

