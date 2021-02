Super Bowl LV – The Weeknd sarà la star dell’Halftime Show

(Di martedì 2 febbraio 2021) L’Halftimedelè certamente uno dei momenti più attesi, della manifestazione. Quest’anno, la National Football League rinnova la propria partnership con Pepsi e Roc Nation, dopo il successo ottenuto l’anno scorso con lo, che ha visto protagoniste Shakira e Jennifer Lopez. A raccogliere il testimone, per ilLV, è The, lascelta per il concerto dell’intervallo. Il pluripremiato cantante e produttore canadese è stato nominato uno dei personaggi più influenti del 2020, da Time Magazine, ed è pronto a salire sul palco del Raymond James Stadium.LV: cosa ne pensa The? Abel Makkonen Tesfaye, in arte The, ha accolto ...

OA Sport

Un intervallo faranoico. The Weeknd , via Billboard, ha rivelato quanto speso per relizzare lo show del2021, atteso domenica prossima. 7 milioni di dollari. Costo gigantesco. Parte di questi 7 milioni sono stati sborsati dallo stesso The Weeknd, peché desideroso di dar vita ad uno spettacolo ..."Il 2020 è stato un gran bell'anno ....ah già no", scherzano i due introducendo lo spot della Uber Eats prodotto in occasione del, evento che i due non possono nominare per via del ...PeriodicoDaily Sport A raccogliere il testimone, per il Super Bowl LV, è The Weeknd, la star scelta per il concerto dell'intervallo.The Weeknd regala ai fan il suo primo greatest hits: “The Highlights” è disponibile sul sito del cantante, sono 18 le canzoni contenute nel disco In attesa della performance alla 55esima edizione del ...