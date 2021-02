Sonia, uccisa in strada con il nuovo compagno: arrestato l'ex fidanzato, era appena uscito dal carcere (Di martedì 2 febbraio 2021) E' stato catturato questa mattina il presunto responsabile dell'omicidio di Sonia Di Maggio, la 29enne uccisa a coltellate ieri sera a Minervino di Lecce mentre era in compagnia del suo fidanzato. Si ... Leggi su leggo (Di martedì 2 febbraio 2021) E' stato catturato questa mattina il presunto responsabile dell'omicidio diDi Maggio, la 29ennea coltellate ieri sera a Minervino di Lecce mentre era in compagnia del suo. Si ...

