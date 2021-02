Sergio Mattarella: “Due strade, Governo tecnico o elezioni anticipate” (Di martedì 2 febbraio 2021) “La campagna elettorale coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell’Italia. Il virus richiede un Governo nella pienezza delle funzioni e non un Governo con attività ridotta al minimo, com’è inevitabile in campagna elettorale. Lo stesso vale per la campagna vaccinale. Si aprono due strade, dare vita a un Governo adeguato per fronteggiare la crisi sociale, economica e sanitaria, o andare a elezioni anticipate“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, esplicitate al termine del colloquio al Quirinale con Roberto Fico, presidente della Camera. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) “La campagna elettorale coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell’Italia. Il virus richiede unnella pienezza delle funzioni e non uncon attività ridotta al minimo, com’è inevitabile in campagna elettorale. Lo stesso vale per la campagna vaccinale. Si aprono due, dare vita a unadeguato per fronteggiare la crisi sociale, economica e sanitaria, o andare a“. Queste sono le recenti dichiarazioni di, presidente della Repubblica, esplicitate al termine del colloquio al Quirinale con Roberto Fico, presidente della Camera. SportFace.

