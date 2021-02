Sea of Thieves Guida: Come completare Una spedizione vitale perduta dall’incauto Captain Kato (Di martedì 2 febbraio 2021) Da qualche giorno è disponibile la Stagione 1 di Sea of Thieves, la quale ha portato in gioco tante novità, tra cui il primo Pass. Tra le nuove missioni introdotte vi è Una spedizione vitale perduta dall’incauto Captain Kato. A seguire la Guida per completarla. Guida alla quest Una spedizione vitale perduta dall’incauto Captain Kato Per prima cosa dovete accettare la nuova quest, quindi parlate con Larinna, la trovate all’esterno della taverna, quindi scegliete la voce Scopri la merce di Larinna e Scopri il mercato nero. Acquistate Una spedizione vitale perduta ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 2 febbraio 2021) Da qualche giorno è disponibile la Stagione 1 di Sea of, la quale ha portato in gioco tante novità, tra cui il primo Pass. Tra le nuove missioni introdotte vi è Una. A seguire laper completarla.alla quest UnaPer prima cosa dovete accettare la nuova quest, quindi parlate con Larinna, la trovate all’esterno della taverna, quindi scegliete la voce Scopri la merce di Larinna e Scopri il mercato nero. Acquistate Una...

zazoomblog : Sea of Thieves: Armakeggon è il progetto che ha dato vita a una gigantesca esplosione a catena - #Thieves:… - misteruplay2016 : Sea of Thieves: il progetto Armakeggon va in porto con la più grossa esplosione di sempre - Dedro3 : Pannocchie siamo live! Vediamo di farvi cominciare al meglio la settimana con qualche risata in compagnia su Sea of… - Nicco2D : Sto pensando di ammainare le vele e disinstallare Sea of Thieves,è bello ma richiede ore per qualsiasi cosa, purtro… - Dansai75 : Andiamo ad affondare male su Sea of Thieves! -