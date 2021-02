Renzi | è rottura | Fico al Quirinale | il messaggio di Mattarella

(Di martedì 2 febbraio 2021) Fallisce l’esplorazione del Presidente della Camera Roberto: il gioco di veti incrociati fra i partiti della maggioranza ha chiuso al Conte ter. “Allo stato attuale permangono distanze alla luce delle quali non ho registrato l’unanime disponibilità di dare vita ad una maggioranza” tra le forze che sostenevano il precedente governo: così ha dichiarato il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Più o meno allo stesso orario il presidente della camera Roberto Fico lasciava Montecitorio per recarsi al Quirinale, dopo ladi Matteoche poco prima su Twitter aveva annunciato la ...anche sullo spacchettamento del ministero delle Infrastrutture e dei Beni Culturali e dopo ... Pd - 5s - Leu non avrebbero infine accettato alla richiesta di(giudicata eccessiva) di 3 ...Roma - Governo, la diretta della crisi. La trattativa per il Conte ter è fallita. Fico lo ha ufficializzato al termine dell'incontro al Colle con Mattarella durato circa mezz'ora. Il confronto tra i p ...Il presidente della Camera Roberto Fico ha riferito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fumata nera, Conte Ter più lontano ...