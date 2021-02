tuttoteKit : Radeon Software Adrenalin 21.2.1: aggiornamento ai driver #AMD #RadeonSoftwareAdrenalin #tuttotek -

AMD ha aggiornato i driverAdrenalin alla versione 12.2.1 con supporto a The Medium , nuovo horror psicologico in terza persona uscito su PC (dove supporta RTX e DLSS) e Xbox. Stando agli sviluppatori, il gioco ...Per quanto riguarda l'unità grafica integrata, si tratta ancora di unaGraphics 8 anche se questa volta si raggiungono i 2100 MHz con un miglioramento di 350 MHz rispetto si Ryzen 4000 Mobile. ...Secondo quanto riportato nelle note di rilascio, aggiornando ad Adrenalin 21.2.1 gli utenti con Radeon RX 6800 XT potranno ottenere un incremento prestazionale del 9% sul titolo di Bloober Team rispet ...I nuovi driver Radeon Software Adrenalin 21.2.1 ottimizzano le prestazioni delle ultime schede AMD della serie RX 6000 con il nuovo horror psicologico The Medium. Risolti anche alcuni fastidiosi bug.