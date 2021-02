Peter Dinklage e Shirley MacLaine star di American Dreamer

(Di martedì 2 febbraio 2021) La coppia composta dasarà protagonista del film, ispirato a una storia vera.saranno i protagonisti del film, progetto le cui riprese inizieranno il 15 marzo nella città canadese di Vancouver. Il progetto si ispira a una storia vera raccontata nel podcast ThisLife. Theodore Melfi ha scritto la sceneggiatura die alla regia c'è invece Paul Dektor.è coinvolto inoltre come produttore e nel cast c'è anche Kim Quinn, che avrà la parte della figlia del personaggio ...

e Shirley MacLaine saranno i protagonisti del film American Dreamer , progetto le cui riprese inizieranno il 15 marzo nella città canadese di Vancouver. Il progetto si ispira a una storia vera raccontata nel podcast ThisLife. Theodore Melfi ha scritto la sceneggiatura e alla regia c'è invece Paul Dektor. Peter Dinklage è coinvolto inoltre come produttore e nel cast c'è anche Kim Quinn, che avrà la parte della figlia del personaggio ...