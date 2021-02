Non si accorge del golpe alle sue spalle, l’influencer birmana continua ad allenarsi in streaming (Video) (Di martedì 2 febbraio 2021) Naypyitaw , 2 feb – Khing Hnin Wai è una «fitness influencer» birmana, è diventata cioè famosa sui social perché diffonde dirette streaming con sessioni di allenamento di ginnastica aerobica e dispensa consigli su come restare fisicamente in forma. Insegnante di ginastica, Khing è nota sui social grazie ai suoi Video pubblicati su Facebook con l’inquadratura fissa sul viale principale di Naypyitaw, capitale del Paese. l’influencer birmana fa aerobica durante il golpe Anche il 31 gennaio Khing Hnin Wai ha iniziato la diretta streaming come se niente fosse, saltellando davanti alla telecamera in completino giallo e nero con una simpatica musichetta pop di sottofondo. Nel frattempo, una fila di convogli dell’esercito passavano in processione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 2 febbraio 2021) Naypyitaw , 2 feb – Khing Hnin Wai è una «fitness influencer», è diventata cioè famosa sui social perché diffonde direttecon sessioni dinamento di ginnastica aerobica e dispensa consigli su come restare fisicamente in forma. Insegnante di ginastica, Khing è nota sui social grazie ai suoipubblicati su Facebook con l’inquadratura fissa sul viale principale di Naypyitaw, capitale del Paese.fa aerobica durante ilAnche il 31 gennaio Khing Hnin Wai ha iniziato la direttacome se niente fosse, saltellando davanti alla telecamera in completino giallo e nero con una simpatica musichetta pop di sottofondo. Nel frattempo, una fila di convogli dell’esercito passavano in processione ...

