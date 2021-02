Musei | Zuchtriegel Paestum | ‘per noi va bene aprire anche lentamente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Per ora variin modo graduale nella speranza che, la prossima estate, si possa verificare un boom di visite. E' l'auspicio di Gabriel, direttore del Parco Archeologico die di Velia che conversando con l'AdnKronos dice la sua a proposito del fatto che le disposizioni governative stabiliscono l'apertura deinelle zone gialle fatto salvo il sabato e la domenica, giorni in cui devono restare chiusi. “Nonostante tutto – spiega - è molto importante per noi risperando che nella prossima estate si confermi quello che abbiamo già visto nei mesi più caldi del 2020 quando a Velia abbiamo registrato il 120% in più di visitatori nonostante il Covid”. “Siamo felici – prosegue ...