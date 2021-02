Mancini: «Scontro Ibrahimovic-Lukaku? Non devono squalificarli per mesi» (Di martedì 2 febbraio 2021) Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato durante Tiki Tika dello Scontro tra Ibrahimovic e Lukaku: le sue parole Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato durante Tiki Taka dello Scontro tra Ibrahimovic e Lukaku. Le sue parole. «Sono cose che sono sempre capitate in campo e continueranno a capitare. L’arbitro li ha ammoniti, forse li poteva espellere ma la cosa finisce lì, ne abbiamo parlato fin troppo e non dobbiamo andare oltre. Non penso debbano squalificarli per mesi, l’arbitro era lì e ha deciso per il giallo. Se avesse sentito qualcosa di particolare però non so cosa si siano detti» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Roberto, ct dell’Italia, ha parlato durante Tiki Tika dellotra: le sue parole Roberto, ct dell’Italia, ha parlato durante Tiki Taka dellotra. Le sue parole. «Sono cose che sono sempre capitate in campo e continueranno a capitare. L’arbitro li ha ammoniti, forse li poteva espellere ma la cosa finisce lì, ne abbiamo parlato fin troppo e non dobbiamo andare oltre. Non penso debbanoper, l’arbitro era lì e ha deciso per il giallo. Se avesse sentito qualcosa di particolare però non so cosa si siano detti» Leggi su Calcionews24.com

