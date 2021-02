Lombardia vaccinazioni, Bertolaso: «Entro fine giugno coperta tutta la popolazione» (Di martedì 2 febbraio 2021) Lombardia vaccinazioni: Guido Bertolaso è il nuovo consulente per la campagna vaccinale della Lombardia. Oggi, durante una conferenza stampa, illustra i suoi obbiettivi e come intende raggiungerli e afferma: «In Lombardia puntiamo a vaccinare tutti Entro il mese di giugno». >> Chi sono i “cacciatori di vaccino”, in cerca di avanzi di siero nei rifiuti speciali Lombardia vaccinazioni: Bertolaso nuovo consulente Guido Bertolaso è il nuovo consulente per la campagna vaccinale della Lombardia e durante una conferenza stampa, con il presidente Attilio Fontana e la vicepresidente Letizia Moratti, ha illustrato le sue intenzioni per la campagna vaccinale. Dichiara che sarà un gesto di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 2 febbraio 2021): Guidoè il nuovo consulente per la campagna vaccinale della. Oggi, durante una conferenza stampa, illustra i suoi obbiettivi e come intende raggiungerli e afferma: «Inpuntiamo a vaccinare tuttiil mese di». >> Chi sono i “cacciatori di vaccino”, in cerca di avanzi di siero nei rifiuti specialinuovo consulente Guidoè il nuovo consulente per la campagna vaccinale dellae durante una conferenza stampa, con il presidente Attilio Fontana e la vicepresidente Letizia Moratti, ha illustrato le sue intenzioni per la campagna vaccinale. Dichiara che sarà un gesto di ...

RobertoBurioni : @OGiannino Oscar, perché nessun paragone? Israele ha gli abitanti della Lombardia, una delle regioni più ricche e p… - petergomezblog : Il calendario delle regioni per le vaccinazioni degli over 80: nel Lazio dall’8 febbraio, Lombardia ultima. partirà… - ciropellegrino : #Bertolaso capo del piano vaccinazioni in #Lombardia. Una manna per i talk show, la Lombardia. - SacchiGg : RT @LucillaMasini: Bertolaso incaricato dalla Moratti di occuparsi delle vaccinazioni: 'Il mio obiettivo è vaccinare tutti i lombardi entro… - GiorgioGerardi1 : RT @LaPrimaManina: Ebbene si! Noi in #Lombardia abbiamo #Bertolaso a gestire le vaccinazioni! E voi rosicate. -