L’infettivologo Bassetti minacciato sui social dopo scontro con Amici in tv

ROMA – "Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo, minacce alla mia persona e persino minacce di morte. Ogni singolo messaggio e' stato inviato alla Polizia postale e alla Digos per le indagini del caso. I responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Chiunque decidera' liberamente di continuare sara' prima denunciato alle forze dell'ordine e poi bannato da tutti i miei spazi social". Cosi' su Facebook il responsabile della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. Gli haters si sono scatenati sui profili social dell'infettivologo, dopo uno scontro verbale tra lo stesso Bassetti e il dottor Mariano Amici di Ardea, famoso per le sue posizioni anti vaccino Covid, andato in onda domenica sera a "Non e' l'Arena" su La7. "Questo e' il risultato delle posizioni anti-scientifiche e delle affermazioni idiote di pseudo-colleghi che meriterebbero immediati provvedimenti da parte delle istituzioni", chiosa il presidente della Societa' italiana di terapia antinfettiva. Gia' a gennaio Bassetti si era rivolto alla Digos per una serie di insulti e minacce ricevuti sui social network e, da qualche giorno, la Prefettura di Genova ha disposto una vigilanza dinamica. ANCHE SILERI ATTACCATO SUI SOCIAL DOPO LO 'SCONTRO' TV CON MARIANO AMICI

