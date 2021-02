L’errore di Quarta Repubblica su Mattarella e Berlusconi Interviene il portavoce del Quirinale | poi le scuse della trasmissione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 febbraio 2021) È servito l’intervento di Giovanni Grasso su Twitter, ildel, perché asi accorgessero del. Durante l’ultima puntata del programma tv di Nicola Porro, in onda su Rete4, sui led sono comparse più volte le foto di Sergiomentre gli ospiti stavano parlando di fatti con cui il capo dello Stato non c’entra affatto. A discutere con il giornalista c’erano Luca Palamara, espulso dalla magistratura dopo lo scandalo sulle nomine, e il direttore del Giornale Alessandro Sallusti: in studio si stava discutendo delle inchieste giudiziarie che travolsero Silviodurante il suo ultimo governo (2008-2011), quando è avvenuto il fattaccio. In quel periodo, infatti,non era ancora stato eletto e ...