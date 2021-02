Iv chiede un documento scritto, dal Pd nicchiano. M5S gioca in difesa (Di martedì 2 febbraio 2021) Amministrazione, giustizia e parità di genere, Zingaretti punta l’obiettivo sui contenuti: Iv vuole un documento scritto Oggi si dovrebbe arrivare ad un risultato. Le consultazioni sono in corso, ma nessuno ha intenzione di muoversi dalle posizioni iniziali. Per il reggente del Movimento Cinque Stelle la strada migliore sarebbe un tavolo tematico senza argomenti divisivi, come se bisognasse esorcizzare i problemi del precedente esecutivo e non risolverli. Niente riforma della giustizia, nessuna discussione su reddito di cittadinanza, Mes o altri argomenti pungenti, tipo la riforma della pubblica amministrazione, o la lotteria degli scontrini piuttosto che il cashback. Senza dimenticare tutta la policy assistenzialista che ha preso piede in questa fase storica. L’unica cosa su cui le linee dei partiti sono chiare ed impossibili da ... Leggi su chenews (Di martedì 2 febbraio 2021) Amministrazione, giustizia e parità di genere, Zingaretti punta l’obiettivo sui contenuti: Iv vuole unOggi si dovrebbe arrivare ad un risultato. Le consultazioni sono in corso, ma nessuno ha intenzione di muoversi dalle posizioni iniziali. Per il reggente del Movimento Cinque Stelle la strada migliore sarebbe un tavolo tematico senza argomenti divisivi, come se bisognasse esorcizzare i problemi del precedente esecutivo e non risolverli. Niente riforma della giustizia, nessuna discussione su reddito di cittadinanza, Mes o altri argomenti pungenti, tipo la riforma della pubblica amministrazione, o la lotteria degli scontrini piuttosto che il cashback. Senza dimenticare tutta la policy assistenzialista che ha preso piede in questa fase storica. L’unica cosa su cui le linee dei partiti sono chiare ed impossibili da ...

robyvise64 : @fattoquotidiano Non penso proprio. Renzi non è stupido e sa che i suoi devono stare fuori dai ministeri. Chiede un… - GrazianoMammini : RT @SerglocSergio: Fico apre il tavolo, ma è scontro sul documento. Fonti Pd: “Italia viva chiede 4 ministeri”. Renzi: “Spero in governo de… - angelazoppo : #alitalia @MISE_GOV : si vada a gara, come chiede l’Europa. Subito un nuovo bando per procedura competitiva, aperta… - infoitinterno : Governo | Rosato silura Arcuri e chiede “un documento scritto per il programma” - Droghino : RT @VolpeReal: Quando il professore ti mette 18 perché è la terza volta che fai l'esame senza sapere un cazzo e ti chiede il documento per… -