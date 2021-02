Iron Dames | Racing Beyond Limits

(Di martedì 2 febbraio 2021) Prosegue il percorso di W-on Track tra le donne presenti nel mondo del motorsport. Questa settimana scopriremo una squadra, un progetto “in rosa” nato da passione e voglia di abbattere alcune barriere. Il team di cui si parla è quello delle, di cui fanno parte Rahel Frey, Michelle Gatting, Manuela Gostner e Deborah Mayer, mente e braccio dell’intero progetto; entreremo nella loro storia attraverso la web serie “”, disponibile sul canale ufficiale YouTube delle Dame di Ferro.: il sogno di Deborah Mayer Il progettonasce dalla semplice ed umile idea di Deborah Mayer con un obiettivo unico: promuovere le donne nel motorsport andando oltre quel muro che spesso viene eretto. Un team tutto in rosa, dal colore ai piloti, in questo caso tutte donne alla ...

