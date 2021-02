Governo, si continua a lavorare sul programma. Stallo sulla Giustizia. Oggi Fico al Quirinale – LIVE (Di martedì 2 febbraio 2021) Crisi di Governo, le consultazioni di Roberto Fico: al via il tavolo di lavoro sul programma. Il Presidente della Camera Roberto Fico stringe i tempi con le consultazioni e spera di portare a termine con successo la sua esplorazione alla ricerca di una maggioranza di Governo che parta dalle forze politiche che hanno retto il Governo precedente. Il tavolo di lavoro sul programma Il Presidente della Camera Roberto Fico ha convocato per le 9.30 del 1 febbraio un tavolo di lavoro al quale prendono gli esponenti delle principali forze politiche che dovrebbero andare a formare la nuova maggioranza di Governo. 14.30 – Dopo una mattinata di lavoro, l’accordo sul contratto di Governo sembra ancora decisamente ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021) Crisi di, le consultazioni di Roberto: al via il tavolo di lavoro sul. Il Presidente della Camera Robertostringe i tempi con le consultazioni e spera di portare a termine con successo la sua esplorazione alla ricerca di una maggioranza diche parta dalle forze politiche che hanno retto ilprecedente. Il tavolo di lavoro sulIl Presidente della Camera Robertoha convocato per le 9.30 del 1 febbraio un tavolo di lavoro al quale prendono gli esponenti delle principali forze politiche che dovrebbero andare a formare la nuova maggioranza di. 14.30 – Dopo una mattinata di lavoro, l’accordo sul contratto disembra ancora decisamente ...

Antonio_Tajani : Imprese che chiudono e aumento della disoccupazione. Eppure chi è al governo continua a perdere tempo per ricomporr… - fattoquotidiano : TIFANO DRAGHI I quotidiani del gruppo Gedi sono sicuri: Mario Draghi è la persona giusta per guidare il governo do… - LauraGaravini : La priorità per noi continua ad essere il paese. Il superamento dell’emergenza sanitaria e la migliore gestione pos… - dox76 : Italia Libia strage in mare continua. ONG mettono sotto accusa il governo italiano, chiedendo l’immediata revoca de… - stefan1062 : @IlariaRicciP @Moonlightshad1 Facciamo che Mattarella scioglie le Camere e il Governo continua a sbrigare tutte le… -