Giulio Pretelli infrange il patto con Pierpaolo e torna in tv per difende la zia | “Un hacker” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 2 febbraio 2021)ilcol fratello maggioreE’ bastata solo settimana perre nuovamente ilcheha fatto al fratello maggiore. Infatti nella sua ultima ospitata al Grande Fratello Vip 5 quando ha fatto una sorpresa al consanguineo, gli aveva promesso che non sarebbe più andato nei salotti televisivi per parlare di lui. Era stato lo stesso ex Velino di Striscia la Notizia a non intromettersi nel suo cammino all’interno della casa di Cinecittà, sottolineando che se gli fossero mancati dei soldi, piuttosto che andare sul piccolo schermo, glieli avrebbe dati lui. Ma a quanto pare al 20enne piacciono le luci delle telecamere e per questo motivo ha accettato ...