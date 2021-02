Formula E 2021: annunciati i primi round in gara (Di martedì 2 febbraio 2021) Meno di un mese di attesa per il via della nuova stagione del campionato FIA della Formula E che si terrà in Arabia Saudita. La prima serie di gare è stata resa pubblica, in attesa del debutto decisivo: da Diriyah a Roma, Valencia, Monaco e altre città. Qual è il programma? Fissata per gli ultimi giorni di questo mese, la Formula E torna in scena dopo lo stop forzato dello scorso anno a causa dell’insorgente pandemia. In seguito, le squadre e i piloti in gara attenderanno il 10 aprile in cui, spostandosi in Italia, l’E-Prix di Roma ruberà l’attenzione. Poco dopo Valencia ospiterà gli automobilisti al Circuito Ricardo Tormo: si prospetta un esito positivo grazie all’accortezza nella preparazione della pista spagnola, specificamente adattata alle vetture elettriche, quindi pronta per l’E-Prix Valencia. Si attenderà maggio per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 2 febbraio 2021) Meno di un mese di attesa per il via della nuova stagione del campionato FIA dellaE che si terrà in Arabia Saudita. La prima serie di gare è stata resa pubblica, in attesa del debutto decisivo: da Diriyah a Roma, Valencia, Monaco e altre città. Qual è il programma? Fissata per gli ultimi giorni di questo mese, laE torna in scena dopo lo stop forzato dello scorso anno a causa dell’insorgente pandemia. In seguito, le squadre e i piloti inattenderanno il 10 aprile in cui, spostandosi in Italia, l’E-Prix di Roma ruberà l’attenzione. Poco dopo Valencia ospiterà gli automobilisti al Circuito Ricardo Tormo: si prospetta un esito positivo grazie all’accortezza nella preparazione della pista spagnola, specificamente adattata alle vetture elettriche, quindi pronta per l’E-Prix Valencia. Si attenderà maggio per ...

