Ford Focus ST e Ecoboost Hybrid, il diavolo e l'acqua santa (Di martedì 2 febbraio 2021) La Ford Focus è uno dei pilastri della produzione europea della Casa americana e anche se negli ultimi anni ha visto sempre più automobilisti rivolgersi a SUV e crossover di diverse dimensioni, ha comunque mantenuto la sua fetta di preferenze. Della Focus esistono diverse versioni e c'è anche la scelta della carrozzeria station wagon. Ne abbiamo parlato diffusamente qui, anche con un approfondimento sulla tecnologia a bordo. In ogni caso, noi abbiamo deciso di provare i due modelli a benzina più interessanti, che rappresentano due diversi caratteri agli opposti uno dall'altro: da un lato l'efficiente mild Hybrid con il 1.0 3 cilindri turbo benzina da 155 CV, dall'altro la sportiva ST che sotto il cofano ha un 2.3 turbo benzina da 280 CV derivato da quello della Mustang. Press Office FordNella ... Leggi su gqitalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Laè uno dei pilastri della produzione europea della Casa americana e anche se negli ultimi anni ha visto sempre più automobilisti rivolgersi a SUV e crossover di diverse dimensioni, ha comunque mantenuto la sua fetta di preferenze. Dellaesistono diverse versioni e c'è anche la scelta della carrozzeria station wagon. Ne abbiamo parlato diffusamente qui, anche con un approfondimento sulla tecnologia a bordo. In ogni caso, noi abbiamo deciso di provare i due modelli a benzina più interessanti, che rappresentano due diversi caratteri agli opposti uno dall'altro: da un lato l'efficiente mildcon il 1.0 3 cilindri turbo benzina da 155 CV, dall'altro la sportiva ST che sotto il cofano ha un 2.3 turbo benzina da 280 CV derivato da quello della Mustang. Press OfficeNella ...

budivad : @mammmargherita Ford Focus verde bottiglia, scelta ben precisa, un giorno poi ti spiegherò perché - giannettimarco : RT @quattroruote: 280 CV per la #Ford #Focus ST, 300 per la #Renault #Mégane RS. Entrambe hanno motori turbobenzina e trazione anteriore, m… - quattroruote : 280 CV per la #Ford #Focus ST, 300 per la #Renault #Mégane RS. Entrambe hanno motori turbobenzina e trazione anteri… - 2maal2be : Ford Focus C-Max 1.8 Turbo TDCi Airco -