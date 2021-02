Donna uccisa a coltellate in strada nel Leccese, fermato nel centro di Otranto l’ex fidanzato (Di martedì 2 febbraio 2021) È stato catturato questa mattina il presunto responsabile dell’omicidio di Sonia Di Maggio, la 29enne uccisa a coltellate lunedì sera a Minervino di Lecce mentre era in compagnia del suo fidanzato. Si tratta dell’ex fidanzato della giovane, un 39enne di Torre Annunziata (Napoli). Sarebbe stato fermato dagli agenti del commissariato di Otranto, mentre a piedi cercava di raggiungere un mezzo con il quale allontanarsi dal Salento. La madre del nuovo compagno ha raccontato che l’ex della 29enne “li aveva minacciati che faceva la strage, che li ammazzava a tutti e due”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) È stato catturato questa mattina il presunto responsabile dell’omicidio di Sonia Di Maggio, la 29ennelunedì sera a Minervino di Lecce mentre era in compagnia del suo. Si tratta deldella giovane, un 39enne di Torre Annunziata (Napoli). Sarebbe statodagli agenti del commissariato di, mentre a piedi cercava di raggiungere un mezzo con il quale allontanarsi dal Salento. La madre del nuovo compagno ha raccontato chedella 29enne “li aveva minacciati che faceva la strage, che li ammazzava a tutti e due”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

