Dalla parte giusta (Di martedì 2 febbraio 2021) Malese di origine cinese, Tash Aw crea un personaggio di assassino per caso che si racconta o, meglio, si confessa al telefono-registratore di una ragazza borghese. Due contesti, due vite. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 2 febbraio 2021) Malese di origine cinese, Tash Aw crea un personaggio di assassino per caso che si racconta o, meglio, si confessa al telefono-registratore di una ragazza borghese. Due contesti, due vite. Leggi

amendolaenzo : Dalla parte della democrazia e del popolo in #Myanmar ???? . Per non tornare al terribile recente passato. - matteosalvinimi : Chi nega, uccide due volte. Sempre dalla parte della Pace e del popolo ebraico. #giornatadellamemoria… - ricpuglisi : Nei colloqui con @Roberto_Fico, a mio parere @matteorenzi e @italiaviva devono mettere precondizioni stringenti sul… - Ilsaggiopetty : RT @rep_milano: Coronavirus in Lombardia, non passa la mozione di sfiducia ad Attilio Fontana per la seconda volta. La renziana Baffi dalla… - mestruate : Possibilmente uno che dopo non è passato dalla parte del carnefice come quelli che ho associato ai milanisti. -