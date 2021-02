Crisi | Renzi | ' Troppi niet | è rottura Ora ci affidiamo a Mattarella'

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Gombloddo: “Dopo giorni di fango contro di noi, tutto è chiaro. Non è Italia Viva ad aver a… - davidallegranti : Nel 2002 un giovane segretario della Margherita fiorentina, di nome Matteo Renzi, provocò la crisi a Palazzo Vecchi… - alessioviola : ++Crisi, Renzi chiede terzo continente a sua scelta++ - massi7768 : #Italiaviva #Renzi sono i miglior alleati dell'immobilismo a scapito degli italiani. Avranno l'estinzione politica.… - TonusAldo : RT @tempoweb: Il tweet di Bonifazi: dal Mes all'intoccabile Arcuri, ecco perché è saltato l'accordo con Renzi #crisidigoverno #iltempoquoti… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Renzi

Ore di altissima tensione sulladi governo dopo le mancate intese su nomi e contenuti ai tavoli del programma e per la squadra ... scrive su Facebook il leader di Iv Matteo. Il senatore di ...Si è conclusa la riunione del tavolo sul programma, ma non c'è intesa sul verbale che doveva chiudere i lavori. Fico riferirà al Colle entro le 20.nel primo pomeriggio ha attacato: 'Noi per l'intesa ma Pd e M5s non accettano mediazioni'. Orlando ha rispoto: 'Su giustizia aperture, non sprecare chance'. I 5s chiudono alle proposte di Iv e ...Il leader di Italia viva, con un tweet, ha segnato quella che sembra una rottura definitiva della maggioranza che ha sostenuto il Conte bis ...Matteo Renzi, con un tweet, ha decretato la parola fine al tavolo della maggioranza per arrivare al Conte Ter.