“Concittadini, vi ordino di non ammalarvi”. La protesta della sindaca di Oniferi (Nuoro) contro la mancanza del medico di base (Di martedì 2 febbraio 2021) “Cari Concittadini, vista l’impossibilità di avere un medico di base vi ordino di non ammalarvi”. All’ennesimo bando per la ricerca del medico andato deserto, la sindaca Stefania Piras del comune sardo di Oniferi, a 5 chilometri da Nuoro, sceglie la via della provocazione e invia un’ordinanza surreale all’Ats, alla Regione Sardegna, al prefetto di Nuoro e ai carabinieri: “È fatto assoluto divieto ai cittadini oniferesi di ammalarsi, di avere necessità di cure e farmaci, di contrarre il virus Covid-19“. Intervistata dall’Unione Sarda, la sindaca ha poi spiegato: “Sarebbe bello se bastasse per evitare che la gente si ammali. Ma speriamo che serva almeno per far arrivare lontano l’eco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) “Cari, vista l’impossibilità di avere undividi non”. All’ennesimo bando per la ricerca delandato deserto, laStefania Piras del comune sardo di, a 5 chilometri da, sceglie la viaprovocazione e invia un’ordinanza surreale all’Ats, alla Regione Sardegna, al prefetto die ai carabinieri: “È fatto assoluto divieto ai cittadini oniferesi di ammalarsi, di avere necessità di cure e farmaci, di contrarre il virus Covid-19“. Intervistata dall’Unione Sarda, laha poi spiegato: “Sarebbe bello se bastasse per evitare che la gente si ammali. Ma speriamo che serva almeno per far arrivare lontano l’eco ...

fattoquotidiano : “Concittadini, vi ordino di non ammalarvi”. La protesta della sindaca di Oniferi (Nuoro) contro la mancanza del med… - Noovyis : (“Concittadini, vi ordino di non ammalarvi”. La protesta della sindaca di Oniferi (Nuoro) contro la mancanza del me… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: “Concittadini, vi ordino di non ammalarvi”. La protesta della sindaca di Oniferi (Nuoro) contro la mancanza del medico… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: “Concittadini, vi ordino di non ammalarvi”. La protesta della sindaca di Oniferi (Nuoro) contro la mancanza del medico… - Le_Paginedi : RT @fattoquotidiano: “Concittadini, vi ordino di non ammalarvi”. La protesta della sindaca di Oniferi (Nuoro) contro la mancanza del medico… -