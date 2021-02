Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 2 febbraio 2021 (Di martedì 2 febbraio 2021) L’appuntamento con Cartabianca e Dimartedì è fissato per oggi, 2 febbraio 2021, in prima serata rispettivamente su Rai 3 e La7. I due talk show, caratterizzati da un taglio giornalistico, anche questa settimana si sfideranno nella gara degli ascolti che disputeranno a suon di servizi speciali, ospiti d’eccezione, reportage e sondaggi. Come di consueto, obiettivo di entrambe le trasmissioni sarà quello di stimolare un equilibrato dibattito, basato su dati concreti, sui temi che stanno particolarmente a cuore al pubblico italiano, ovvero salute, finanza, lavoro, politica ed economia. Ma vediamo insieme cos’hanno in serbo per noi Cartabianca e Dimartedì! Cartabianca: ospiti e anticipazioni di ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 2 febbraio 2021) L’appuntamento conè fissato per oggi, 2, in prima serata rispettivamente su Rai 3 e La7. I due talk show, caratterizzati da un taglio giornalistico, anche questa settimana si sfideranno nella gara degli ascolti che disputeranno a suon di servizi speciali,d’eccezione, reportage e sondaggi. Come di consueto, obiettivo di entrambe le trasmissioni sarà quello di stimolare un equilibrato dibattito, basato su dati concreti, sui temi che stanno particolarmente a cuore al pubblico italiano, ovvero salute, finanza, lavoro, politica ed economia. Ma vediamo insieme cos’hanno in serbo per noidi ...

SonjaJeremy : RT @taradri: Propongo la beatificazione di quest'uomo per la pazienza profusa nel sopportare gente come Renzi Conte il mio presidente #dima… - PF1970 : RT @cclatwe: @emifittipaldi Stasera sarà compito delle vibranti labbra casaliniane di zia Lilli gridare allo skandalo visto che dimartedì e… - SoniaLaVera : RT @uolller: Tiziana #Panella non sopporta che @franborgonovo @LaVeritaWeb parli male di @robersperanza e censura @La7tv @tagadala7 @Ad… - fracchio_ : RT @uolller: Tiziana #Panella non sopporta che @franborgonovo @LaVeritaWeb parli male di @robersperanza e censura @La7tv @tagadala7 @Ad… - mirkokrea78 : RT @claudio301065: #AndiamoaVotare pandemia o non pandemia tutte cazzate Renzi ha voluto la a crisi ci poteva pensare prima #iomivergogno… -

Ultime Notizie dalla rete : Cartabianca Dimartedì Oggi in tv, tutta la programmazione di martedì 2 febbraio

Su Rai 3, condotta da Bianca Berlinguer, va in onda una nuova puntata di #cartabianca . Al termine ...Gli altri Questa sera su La7 Giovanni Floris condurrà una nuova puntata del suo programma diMartedì.

Ascolti tv, stravince Coppa Italia, 7,8 mln per Inter - Milan

... su La7 diMartedì ha registrato 1 milione 357 mila con il 5.7%; su Italia 1 il film Mission Impossible: protocollo fantasma ha avuto 1 milione 297 mila con il 5.49%; su Rai3 #Cartabianca ha fatto ...

Su Rai 3, condotta da Bianca Berlinguer, va in onda una nuova puntata di #. Al termine ...Gli altri Questa sera su La7 Giovanni Floris condurrà una nuova puntata del suo programma... su La7ha registrato 1 milione 357 mila con il 5.7%; su Italia 1 il film Mission Impossible: protocollo fantasma ha avuto 1 milione 297 mila con il 5.49%; su Rai3 #ha fatto ...