Apertura in rialzo per Wall Street in attesa di conti Amazon e Google (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Wall Street apre la sessione in netto rialzo, con il Dow Jones che avanza a 30.539 punti; sulla stessa linea, l’S&P-500 guadagna l’1,16% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 3.818 punti. Sale il Nasdaq 100 (+1,25%); sulla stessa tendenza, positivo l’S&P 100 (+1,2%). Il mercato USA guarda con ottimismo alle trimestrali di Amazon e Alphabet (la holding di Google), che saranno diffuse dopo la chiusura dei mercati. Occhi puntati anche sui negoziati tra Biden e i repubblicani per il pacchetto di aiuti all’economia. In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+1,70%), beni di consumo secondari (+1,64%) e finanziario (+1,55%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Walt Disney (+2,42%), Visa (+2,27%), United Health (+2,24%) ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) –apre la sessione in netto, con il Dow Jones che avanza a 30.539 punti; sulla stessa linea, l’S&P-500 guadagna l’1,16% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 3.818 punti. Sale il Nasdaq 100 (+1,25%); sulla stessa tendenza, positivo l’S&P 100 (+1,2%). Il mercato USA guarda con ottimismo alle trimestrali die Alphabet (la holding di), che saranno diffuse dopo la chiusura dei mercati. Occhi puntati anche sui negoziati tra Biden e i repubblicani per il pacchetto di aiuti all’economia. In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+1,70%), beni di consumo secondari (+1,64%) e finanziario (+1,55%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Walt Disney (+2,42%), Visa (+2,27%), United Health (+2,24%) ...

DividendProfit : Wall Street, future in rialzo: attesa apertura in positivo - DividendProfit : DAX + MIB – Analisi ciclica evoluta di mart 2/02 – Rialzo in apertura per inverso - DividendProfit : DAX + MIB – Analisi ciclica evoluta di mart 2/02 – Rialzo in apertura per inverso - InvestoPro_ita : ??Apertura in rialzo per i listini Europei e #PiazzaAffari con il #FtseMib che si porta a +1,10% (ieri ha chiuso in… - DividendProfit : Piazza Affari e Borse europee dovrebbero proseguire gli acquisti, attesa apertura in rialzo -

Ultime Notizie dalla rete : Apertura rialzo Wall Street: apre in netto rialzo (Dj +1,1%), ancora giu' GameStop ( - 32%) (RCO)

Apertura in netto rialzo a Wall Street, dopo la seduta positiva di ieri. L'andamento positivo dell'inizio di febbraio coincide con il brusco calo di GameStop e degli altri titoli il cui prezzo e' ...

Apertura in rialzo per Wall Street in attesa di conti Amazon e Google

Wall Street apre la sessione in netto rialzo, con il Dow Jones che avanza a 30.539 punti; sulla stessa linea, l' S&P - 500 guadagna l'1,16% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 3.818 punti. Sale il Nasdaq 100 (+1,25%); sulla ...

Apertura in rialzo per tutte le borse europee Il Messaggero Wall Street prosegue il suo recupero in apertura

Prosegue il recupero di Wall Street in apertura di seduta il 2 febbraio, dopo i ribassi della settimana scorsa. Il Dow Jones avanza dell’1,1%, mentre l’S&P 500 procede in rialzo dell’1,17% e il Nasdaq ...

Crisi di governo, Renzi: "Vogliono tutto uguale". Le ultimissime sulla trattativa

In corso a Montecitorio l'ultima parte dell'incontro per il programma. Poi in serata Fico salirà al Quirinale. Scalfarotto (Italia Viva): "Non sono sicuro del Conte ter". Lodo Orlando sulla prescrizio ...

in nettoa Wall Street, dopo la seduta positiva di ieri. L'andamento positivo dell'inizio di febbraio coincide con il brusco calo di GameStop e degli altri titoli il cui prezzo e' ...Wall Street apre la sessione in netto, con il Dow Jones che avanza a 30.539 punti; sulla stessa linea, l' S&P - 500 guadagna l'1,16% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 3.818 punti. Sale il Nasdaq 100 (+1,25%); sulla ...Prosegue il recupero di Wall Street in apertura di seduta il 2 febbraio, dopo i ribassi della settimana scorsa. Il Dow Jones avanza dell’1,1%, mentre l’S&P 500 procede in rialzo dell’1,17% e il Nasdaq ...In corso a Montecitorio l'ultima parte dell'incontro per il programma. Poi in serata Fico salirà al Quirinale. Scalfarotto (Italia Viva): "Non sono sicuro del Conte ter". Lodo Orlando sulla prescrizio ...