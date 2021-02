Alessia Marcuzzi si schiera dalla parte dei figli di Zenga: “Che tenerezza vedere…” (Di martedì 2 febbraio 2021) Alessia Marcuzzi ha commentato un momento televisivo dedicato alla famiglia Zenga in occasione del Grande Fratello Vip. La show girl e conduttrice si è concentrata sui due figli Andrea e Nicolò.Entrambi hanno recentemente accusato il padre di non essere mai stato presente nelle loro vite. "Che ragazzo educato e sensibile Andrea Zenga. Che tenerezza vederlo con suo fratello". Anche Paola Ferrari è intervenuta e ha aggiunto: "Cresciuti bene da una grande donna".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/lapinella/status/1356367843860897793"caption id="attachment 110939" align="alignnone" width="788" Mediaset/caption Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 2 febbraio 2021)ha commentato un momento televisivo dedicato alla famigliain occasione del Grande Fratello Vip. La show girl e conduttrice si è concentrata sui dueAndrea e Nicolò.Entrambi hanno recentemente accusato il padre di non essere mai stato presente nelle loro vite. "Che ragazzo educato e sensibile Andrea. Chevederlo con suo fratello". Anche Paola Ferrari è intervenuta e ha aggiunto: "Cresciuti bene da una grande donna".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/lapinella/status/1356367843860897793"caption id="attachment 110939" align="alignnone" width="788" Mediaset/caption Golssip.

