Airola, il sindaco Napoletano sui dissuasori: "Nessun pericolo per i cittadini" (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Airola, Michele Napoletano, mette i paletti. E lo fa nel vero senso della parola. Il primo cittadino caudino, per evitare la congestione di una zona, quella tra via Roma e piazza della Vittoria in virtù dell'apertura di una nuova caffetteria, ha provveduto all'installazione di alcuni dissuasori per evitare il fenomeno della sosta selvaggia. Diverse le polemiche innescate dalla presenza dei dissuasori che, secondo alcuni cittadini, oltre alla poca gradevolezza dell'installazione, rischiano di diventare un pericoloso ostacolo per la circolazione di auto, motorini e ciclisti, vista la solida composizione dell'oggetto. Fuga ogni dubbio il sindaco Napoletano che tiene a tranquillizzare i ...

