Una Vita, verso il gran finale: Felipe muore? Le ultime anticipazioni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non è un'ipotesi che va esclusa quella riguardante la morte di uno dei protagonisti di Acacias 38 per l'ultima puntata della soap opera; durante questa settimana il pubblico spagnolo assisterà a un nuovo peggioramento della salute dell'avvocato L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non è un'ipotesi che va esclusa quella riguardante la morte di uno dei protagonisti di Acacias 38 per l'ultima puntata della soap opera; durante questa settimana il pubblico spagnolo assisterà a un nuovo peggioramento della salute dell'avvocato L'articolo proviene da Gossip e Tv.

borghi_claudio : Vedo molti, anche intelligenti, che non esiterebbero a far entrare in casa una tigre convinti che così terrebbe lon… - Pres_Casellati : 76 anni fa l’estensione del diritto di voto consentiva alle donne di partecipare alla vita politica. Una conquista… - chetempochefa : 'Io sono un medico, non posso tollerare che ci sia prima il profitto della vita di una persona.' @RobertoBurioni a… - _Star1ight_A : @elsamorente @FikoTwigs @PomarolaThe2nd Ma figurati amo, anche io. Solo che boh, you know, credo che le persone deb… - mike9938 : RT @Pres_Casellati: 76 anni fa l’estensione del diritto di voto consentiva alle donne di partecipare alla vita politica. Una conquista che… -