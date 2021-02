Su Netflix arriva Riccardo Scamarcio con “L’ultimo Paradiso” (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’attore pugliese dal 5 febbraio sarà su Netflix con il film “L’ultimo Paradiso”, basato su una storia vera “L’ultimo Paradiso” è il nuovo film di Riccardo Scamarcio in uscita il 5 febbraio su Netflix. Non è la prima volta dell’attore pugliese sulla piattaforma streaming con più abbonati a livello mondiale. Dal 2019 è già presente con il film “Gli spietati” dove interpreta un gangster nella Milano da bere degli anni ’80, con “Gli Infedeli” nel quale recita accanto a Valeria Mastandrea e Massimiliano Gallo e ha co- firmato la sceneggiatura e la produzione e in “Il legame”, pellicola horror del regista esordiente Domenico de Feudis. Per “L’ ultimo Paradiso”, Riccardo Scamarcio non è solo attore, ma ha ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’attore pugliese dal 5 febbraio sarà sucon il film “”, basato su una storia vera “” è il nuovo film diin uscita il 5 febbraio su. Non è la prima volta dell’attore pugliese sulla piattaforma streaming con più abbonati a livello mondiale. Dal 2019 è già presente con il film “Gli spietati” dove interpreta un gangster nella Milano da bere degli anni ’80, con “Gli Infedeli” nel quale recita accanto a Valeria Mastandrea e Massimiliano Gallo e ha co- firmato la sceneggiatura e la produzione e in “Il legame”, pellicola horror del regista esordiente Domenico de Feudis. Per “L’ ultimo”,non è solo attore, ma ha ...

