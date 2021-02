“Stro***!”. Prima la rabbia, poi le lacrime. Federico Fashion Style, sfogo epico (Di lunedì 1 febbraio 2021) Pace fatta tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti. Il parrucchiere dei vip e la showgirl sono stati ospiti del ‘Live – Non è la D’Urso’ per avere un chiarimento lì dove tutto era iniziato. La Mosetti aveva già attaccato il parrucchiere qualche mese fa. Al centro della lite, il pagamento di alcune extension. “Non voglio che passi il contrario di quello che sono. Ti ho introdotto io in questo mondo tanti anni fa. Pensa alla riconoscenza”, aveva accusato Antonella. Federico aveva dato la sua versione dei fatti: “Da tanto tempo venivi a farti i capelli da me, per un periodo te le ho messo le extension per riconoscenza. Arrivato a un punto ho dovuto fartele pagare (come faceva regolarmente tua figlia Asia), poi mi hai dato un assegno per una parte del saldo e non mi hai dato il resto. Perché dovrei dire che mi devi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Pace fatta trae Antonella Mosetti. Il parrucchiere dei vip e la showgirl sono stati ospiti del ‘Live – Non è la D’Urso’ per avere un chiarimento lì dove tutto era iniziato. La Mosetti aveva già attaccato il parrucchiere qualche mese fa. Al centro della lite, il pagamento di alcune extension. “Non voglio che passi il contrario di quello che sono. Ti ho introdotto io in questo mondo tanti anni fa. Pensa alla riconoscenza”, aveva accusato Antonella.aveva dato la sua versione dei fatti: “Da tanto tempo venivi a farti i capelli da me, per un periodo te le ho messo le extension per riconoscenza. Arrivato a un punto ho dovuto fartele pagare (come faceva regolarmente tua figlia Asia), poi mi hai dato un assegno per una parte del saldo e non mi hai dato il resto. Perché dovrei dire che mi devi ...

levanten77 : @InMonsterland Non sopporto le persone che quando dicono; ahh, durante lockdown ho letto libri mai così tanto, ho c… - silvagni_olinda : @cappello_di @Frances47226166 Condivido in pieno anch’io!!! Se uno fa lo stro...... ?? (e non è la prima volta) si t… - Dionisio_lysios : @kat_prima ..e mini(stro) che? ...per meriti speciali? ..e se si, quali? che bei ricordi quando di urlava : EVVIVA… -