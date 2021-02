Spal, ecco Asencio: ufficiale l'acquisto dal Genoa (Di lunedì 1 febbraio 2021) FERRARA - L'ambiziosa Spal di Pasquale Marino vuole tornare in Serie A, e punta a farlo grazie anche ai nuovi acquisti di gennaio, ultimo in ordine di arrivo Raul Asencio . ecco il comunicato estense: ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 febbraio 2021) FERRARA - L'ambiziosadi Pasquale Marino vuole tornare in Serie A, e punta a farlo grazie anche ai nuovi acquisti di gennaio, ultimo in ordine di arrivo Raulil comunicato estense: ...

sportli26181512 : Spal, ecco Asencio: ufficiale l'acquisto dal Genoa: L'attaccante ispano-brasiliano si trasferisce in biancazzurro c… - Toro_News : ?? | CALCIOMERCATO #Segre verso la #Spal. Il centrocampista in uscita dal #Torino. Ecco i dettagli - infoitsport : Gytkjaer e la promessa mantenuta: ecco cos'è successo prima di SPAL – Monza – Monza-News - AntoninoLoRe : Mentre il centrocampista della #Juve era in campo nei quarti di Coppa Italia contro la Spal, mercoledì sera, i ladr… - riccardobottoni : @taxwasp La merda non è il Monza, se ha soldi fa bene a spenderli. La merda è il pordenone, se merc sera hai un acc… -