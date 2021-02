PSG, Pochettino svela: “Sarebbe un sogno allenare Messi, il club ha una strategia. Sergio Ramos? Ecco la verità” (Di lunedì 1 febbraio 2021) "Sarebbe stupendo allenare Messi"Parola di Mauricio Pochettino. Il tecnico del PSG ha fatto un bilancio delle sue prime settimane sulla panchina parigina. Tanti gli argomenti trattati: dal futuro di alcuni dei suoi giocatori alla possibilità che, prossimamente, ne arrivino anche dei nuovi. Secondo l'allenatore argentino, infatti, il club francese avrebbe in mente una strategia per rendere ancora più forte l'organico a disposizione dell'ex Tottenham, con alcuni acquisti che - nel prossima finestra estiva di calciomercato - potrebbero cambiare volto all'intera formazione. Uno di questi potrebbe essere Lionel Messi, fuoriclasse del Barcellona sul quale vigono alcune voci riguardanti una sua possibile partenza a fine stagione. L'attaccante nato a Rosario potrebbe far ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 febbraio 2021) "stupendo"Parola di Mauricio. Il tecnico del PSG ha fatto un bilancio delle sue prime settimane sulla panchina parigina. Tanti gli argomenti trattati: dal futuro di alcuni dei suoi giocatori alla possibilità che, prossimamente, ne arrivino anche dei nuovi. Secondo l'allenatore argentino, infatti, ilfrancese avrebbe in mente unaper rendere ancora più forte l'organico a disposizione dell'ex Tottenham, con alcuni acquisti che - nel prossima finestra estiva di calciomercato - potrebbero cambiare volto all'intera formazione. Uno di questi potrebbe essere Lionel, fuoriclasse del Barcellona sul quale vigono alcune voci riguardanti una sua possibile partenza a fine stagione. L'attaccante nato a Rosario potrebbe far ...

