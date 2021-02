Poste Italiane punta sull’ecommerce, obiettivo: una flotta di 26mila mezzi (Di lunedì 1 febbraio 2021) La chiave del successo si deve alla capacità con cui si è coniugato in un unico modello di sviluppo: fisico e digitale. Poste Italiane chiude il 2020 con numeri da record: 27 milioni di pacchi consegnati nel mese di dicembre, di cui 20 milioni legati all’eCommerce, quasi 10 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2019 (+56%) e ora si appresta ad iniziare il 2021 continuando la scia positiva. Un successo consolidato nell’anno che ha segnato in tutto il Paese, la crescita del commercio online. All’impennata di richiesta di servizi di spedizione, registrata a causa della pandemia, Poste Italiane ha risposto potenziando da una parte i servizi digitali dedicati alle aziende e ai privati, lanciando Poste Delivery e incrementando di pari passo la logistica, a garanzia dei trasporti. Infine, ma non ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 febbraio 2021) La chiave del successo si deve alla capacità con cui si è coniugato in un unico modello di sviluppo: fisico e digitale.chiude il 2020 con numeri da record: 27 milioni di pacchi consegnati nel mese di dicembre, di cui 20 milioni legati all’eCommerce, quasi 10 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2019 (+56%) e ora si appresta ad iniziare il 2021 continuando la scia positiva. Un successo consolidato nell’anno che ha segnato in tutto il Paese, la crescita del commercio online. All’impennata di richiesta di servizi di spedizione, registrata a causa della pandemia,ha risposto potenziando da una parte i servizi digitali dedicati alle aziende e ai privati, lanciandoDelivery e incrementando di pari passo la logistica, a garanzia dei trasporti. Infine, ma non ...

lorenteggio : Poste Italiane punta sull’ecommerce per bissare il successo del 2020 - atom_th3 : @amolaquila Oggi com'è questo amore per le Poste Italiane? ?? - amolaquila : @MaestroMiyagi3 @Vale___Mag Ma è Poste Italiane? - comunicati : Poste Italiane punta sull’ecommerce per bissare il successo del 2020 - WebPoste : @giogiogio9090 Ciao, qui forniamo assistenza per la registrazione ed il recupero credenziali sul sito… -