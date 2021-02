Napoli | borseggiatore arrestato sul bus | sospeso il reddito di cittadinanza

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiunche aveva derubato una donna del suo portafoglio durante una corsa in autobus. L’uomo oltre alla denuncia è stato condannato ai domiciliari e gli è statoildi. Unpluripregiudicato è statodalla Polizia Municipale di Chiaia per aver sottratto il portafoglio a una passeggera dell’autobus della linea 151. L’uomo oltre a subire una condanna agli arresti domiciliari dovrà rinunciare aldidi cui era beneficiario, intatti il Pm ne ha disposto l’immediata sospensione dell’erogazione, e pagare 300 euro di multa. Queste le parole del Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli ...

Scisciano : Napoli, borseggiatore con il reddito di cittadinanza: denunciato, condannato ai domiciliari e reddito sospeso: Napo… - NapoliToday : #Cronaca #Chiaia Caos alla fermata del bus nel centro di Napoli, arriva la Municipale e arresta un uomo… - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Borseggiatore sfila portafogli sul bus a Napoli, arrestato: aveva il reddito di cittadinanza - ninoBertolino : RT @mattinodinapoli: Borseggiatore sfila portafogli sul bus a Napoli, arrestato: aveva il reddito di cittadinanza - saolvatore : RT @mattinodinapoli: Borseggiatore sfila portafogli sul bus a Napoli, arrestato: aveva il reddito di cittadinanza -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli borseggiatore

Unpluripregiudicato è stato arrestato dalla Polizia Municipale di Chiaia per aver sottratto il portafoglio a una passeggera dell'autobus della linea 151. L'uomo oltre a subire una condanna .... Agenti della polizia Municipale Unità Operativa Chiaia nel pattugliare l'area del lungomare, transitando in Piazza della Vittoria, hanno arrestato unpluripregiudicato che, pochi ...NAPOLI – Un borseggiatore è stato arrestato dagli agenti della Polizia Municipale di Chiaia, a Napoli, per aver rubato un portafogli dalla borsa di una donna mentre erano sull’autobus della linea 151, ...NAPOLI – Agenti della polizia Municipale Unità Operativa Chiaia nel pattugliare l’area del lungomare, transitando in Piazza della Vittoria, arrestavano un borseggiatore pluri pregiudicato che, pochi i ...