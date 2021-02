Milan, ti ricordi Kabak? Il difensore va al Liverpool: i dettagli (Di lunedì 1 febbraio 2021) Kabak ha effettuato le visite mediche prima di trasferirsi al Liverpool per i prossimi sei mesi: il centrale era un obiettivo del Milan Ozan Kabak, difensore centrale turco dello Schalke 04, sta effettuando le visite mediche che nelle prossime ore lo porteranno a diventare un nuovo giocatore del Liverpool. Il centrale è stato per diversi mesi un obiettivo del Milan ma ha sempre rifiutato il trasferimento a Milano. Ora lo Schalke sembra aver definitivamente ceduto al pressing dei Reds che acquisiranno le prestazioni di Kabak con un prestito semestrale con obbligo di riscatto da 25 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021)ha effettuato le visite mediche prima di trasferirsi alper i prossimi sei mesi: il centrale era un obiettivo delOzancentrale turco dello Schalke 04, sta effettuando le visite mediche che nelle prossime ore lo porteranno a diventare un nuovo giocatore del. Il centrale è stato per diversi mesi un obiettivo delma ha sempre rifiutato il trasferimento ao. Ora lo Schalke sembra aver definitivamente ceduto al pressing dei Reds che acquisiranno le prestazioni dicon un prestito semestrale con obbligo di riscatto da 25 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

