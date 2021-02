Mazda MX-5 - Piccoli ritocchi per il Model Year 2021

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Laintroduce in Italia ildella MX-5. Gli appassionati della spider giapponese potranno contare su nuovi elementi di personalizzazione, mentre rimane la doppia variante, con tetto ripiegabile di tela o di metallo per la RF. Anche la gamma motori non cambia: la scelta è tra il 1.5 da 132 CV e il 2.0 da 184 CV, entrambi abbinati al cambio manuale. I prezzi variano tra 31.800 e 38.200 euro in base agli allestimenti. Tre versioni a listino. La spider è offerta negli allestimenti Exceed e Sport, ai quali si aggiunge la versione celebrativa 100th Anniversary. Il primo offre di serie i fari full Led, gli interni rivestiti di pelle, l'infotainment MZD Connect con Apple CarPlay in modalità wireless, l'impianto audio Bose e i fari full Led, mentre il secondo aggiunge i sedili Recaro, gli ammortizzatori ...

Tra le novità spiccano le nuove tinte per la carrozzeria e l'aggiunta a listino della serie speciale 100th Anniversary ...