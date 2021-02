Incendio nella notte | fiamme in un concessionario

emergenzavvf : #Incendio a #Roma in zona Tor Bella Monaca, a fuoco un autobus del trasporto pubblico. Nessuna persona coinvolta, n… - LFVSuedtirol : #Infointervento: VVF Prato - 01.02.21 - 04:47 - incendio fienile e stalla nella frazione Fonderia, sul posto sono a… - GINA32451015 : RT @Giacinto_Bruno: Una baita è andata completamente distrutta da un incendio nella notte a Montemale - Giacinto_Bruno : Una baita è andata completamente distrutta da un incendio nella notte a Montemale - Ossmeteobargone : RT @emergenzavvf: #Incendio a #Roma in zona Tor Bella Monaca, a fuoco un autobus del trasporto pubblico. Nessuna persona coinvolta, nella s… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nella

Milano, 1 febbraio 2021 - Pauranotte per unin un concessionario di moto di piazza Durante . L'allarme è scattato attorno alle 4, ma inizialmente i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti per la segnalazione di ......in concorso. L'attività d'indagine trae origine da alcuni incendi di autovetture verificatesi tra il mese di maggio e l'ottobre del 2020 che avevano destato particolare allarme sociale...Un incendio è divampato per cause da accertare nella notte a Milano, in piazza Durante. Le fiamme hanno interessato un’attività commerciale: dieci le persone scese in strada spaventate, ma per fortuna ...Milano, 1 febbraio 2021 - Paura nella notte per un incendio in un concessionario di moto di piazza Durante. L'allarme è scattato attorno alle 4, ma inizialmente i carabinieri del Radiomobile sono inte ...