Il Veneto manda in soffita i banchi a rotelle. Donazzan: "Provocano mal di schiena" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Venezia, 1 feb – Ennesimo capitolo della saga – tutta in negativo – dei banchi a rotelle tanto voluti dal ministro Azzolina per facilitare, a sua detta e a detta degli «espertoni», il distanziamento sociale durante le lezioni. Disastro banchi a rotelle Costati in tutto 119 milioni di euro, i banchi a rotelle sono diventati ben presto il simbolo dello sperpero di fondi pubblici in un momento drammatico per l'economia del Paese. Il commissario Arcuri ne ha comprati 430mila per un costo unitario di circa 280 euro, diversamente dai banchi tradizionali che ne costano un terzo, circa 100 euro. Decantati come strumenti essenziali per prevenire il contagio, sono finiti al centro di un'indagine della Corte dei conti e della Guardia di finanza. Nel frattempo, gli studenti ...

