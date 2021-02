Ha 5 anni: vede cadere dalla montagna mamma e papà, li vede morire (Di lunedì 1 febbraio 2021) Stavano passeggiando con un’altra coppia di amici, poi la tragedia consumatasi sul Monte Vareno, tutto davanti la piccola inerme. Erano originari di Milano i coniugi deceduti in un tragico incidente avvenuto sul Monte Vareno, situato tra le provincie di Brescia e Bergamo: si trattava di Fabrizio Martino Marchi, 40 anni, dipendente di una azienda farmaceutica, e Valeria Coletta, 35 anni, impiegata in una finanziaria. I due sono precipitati per circa 200 metri in un profondo dirupo, non avendo purtroppo scampo, il tutto accaduto davanti agli occhi della figlia piccola. L’incidente è avvenuto sulla montagna intorno alle ore 13, durante una passeggiata in una escursione programmata della coppia insieme a due amici e ad altri escursionisti. La donna è scivolata ed il marito invano ha cercato di soccorrerla: entrambi sono ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Stavano passeggiando con un’altra coppia di amici, poi la tragedia consumatasi sul Monte Vareno, tutto davanti la piccola inerme. Erano originari di Milano i coniugi deceduti in un tragico incidente avvenuto sul Monte Vareno, situato tra le provincie di Brescia e Bergamo: si trattava di Fabrizio Martino Marchi, 40, dipendente di una azienda farmaceutica, e Valeria Coletta, 35, impiegata in una finanziaria. I due sono precipitati per circa 200 metri in un profondo dirupo, non avendo purtroppo scampo, il tutto accaduto davanti agli occhi della figlia piccola. L’incidente è avvenuto sullaintorno alle ore 13, durante una passeggiata in una escursione programmata della coppia insieme a due amici e ad altri escursionisti. La donna è scivolata ed il marito invano ha cercato di soccorrerla: entrambi sono ...

