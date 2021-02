Governo: tavolo su programma con Fico avanti domani fino alle 13 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Il tavolo sul programma di Governo, in corso a Montecitorio da questa mattina alle 9.30 e insediato per volontà del presidente 'esploratore' Roberto Fico, riprenderà e porterà avanti i lavori anche nella giornata di domani, per chiuderli entro e non oltre le ore 13. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Ilsuldi, in corso a Montecitorio da questa mattina9.30 e insediato per volontà del presidente 'esploratore' Roberto, riprenderà e porterài lavori anche nella giornata di, per chiuderli entro e non oltre le ore 13.

