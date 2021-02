GF Vip: Alda D’Eusanio a Rischio Squalifica! (Di lunedì 1 febbraio 2021) La neo concorrente del Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio, potrebbe battere il record ed essere squalificata a pochissimi giorni dalla sua entrata nel reality. Una parola di troppo, per cui molti utenti web stanno chiedendo dei provvedimenti disciplinari. Scopriamo insieme cosa è successo! Alda D’Eusanio è l’ultima concorrente entrata al Grande Fratello Vip eppure, sembra abbia già commesso un passo falso. In molti sul web infatti, stanno chiedendo la sua squalifica a causa di una parola di troppo, per cui in questa edizione, è già stato punito qualcuno prima di lei. Che abbia avuto un lapsus? O forse Alda non ha guardato attentamente il reality nei mesi precedenti alla sua entrata, non accorgendosi che Fausto Leali tempo fa, è stato squalificato dal gioco per lo stesso termine da lei utilizzato. Il ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 1 febbraio 2021) La neo concorrente del Grande Fratello Vip,, potrebbe battere il record ed essere squalificata a pochissimi giorni dalla sua entrata nel reality. Una parola di troppo, per cui molti utenti web stanno chiedendo dei provvedimenti disciplinari. Scopriamo insieme cosa è successo!è l’ultima concorrente entrata al Grande Fratello Vip eppure, sembra abbia già commesso un passo falso. In molti sul web infatti, stanno chiedendo la sua squalifica a causa di una parola di troppo, per cui in questa edizione, è già stato punito qualcuno prima di lei. Che abbia avuto un lapsus? O forsenon ha guardato attentamente il reality nei mesi precedenti alla sua entrata, non accorgendosi che Fausto Leali tempo fa, è stato squalificato dal gioco per lo stesso termine da lei utilizzato. Il ...

