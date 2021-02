GF Vip 5, Dayane spara a zero su Stefania e Maria Teresa: «Sembra che si amano, ma non è così. Hanno scelto di andare d’accordo per fare felice Tommaso» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta L’amicizia tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta non esiste, se non in funzione di Tommaso Zorzi. Ne è convinta la prima finalista Dayane Mello che nelle scorse ore, al Grande Fratello Vip 5, ha espresso questa sua perplessità a Samantha De Grenet, mettendo di fatto in dubbio il percorso fatto dalle due bionde all’interno del reality. Nonostante il rapporto, più o meno, di rispetto instaurato nel corso dei cinque mesi all’interno della casa, Dayane ha spiegato a Samantha di ritenere spesso eccessivo il comportamento di Maria Teresa, che a suo dire fa di tutto per mettersi al centro dell’attenzione: “E’ una donna meravigliosa, è una donna veramente che ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 1 febbraio 2021)Orlando eRuta L’amicizia traOrlando eRuta non esiste, se non in funzione diZorzi. Ne è convinta la prima finalistaMello che nelle scorse ore, al Grande Fratello Vip 5, ha espresso questa sua perplessità a Samantha De Grenet, mettendo di fatto in dubbio il percorso fatto dalle due bionde all’interno del reality. Nonostante il rapporto, più o meno, di rispetto instaurato nel corso dei cinque mesi all’interno della casa,ha spiegato a Samantha di ritenere spesso eccessivo il comportamento di, che a suo dire fa di tutto per mettersi al centro dell’attenzione: “E’ una donna meravigliosa, è una donna veramente che ...

