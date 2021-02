HuffPostItalia : Salento, 29enne uccisa a coltellate mentre passeggia con il fidanzato: si cerca l'ex della donna - puglianotizie24 : Donna 29enne uccisa a coltellate per strada, tragedia nel Leccese - statodelsud : Donna 29enne uccisa a coltellate per strada in Salento - Pino__Merola : Donna 29enne uccisa a coltellate per strada in Salento - grecale66 : RT @HuffPostItalia: Salento, 29enne uccisa a coltellate mentre passeggia con il fidanzato: si cerca l'ex della donna -

Ultime Notizie dalla rete : Donna 29enne

Laera originaria di Rimini e da qualche tempo si era spostata in Salento . Secondo quanto ...provato a rianimarla ma i medici del 118 al loro arrivo hanno constatato il decesso della, ...Una ragazza di 29 anni, Sonia di Maggio, originaria di Rimini che da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato, è stata uccisa in località Specchia Gallone, a Minervino di Lecce, in via Pascoli,...Una ragazza, Sonia Di Maggio, 29enne di Rimini che da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato, è stata uccisa a coltellate in località Specchia Gallone, piccolo borgo frazione di Minervino di ...Una ragazza, Sonia Di Maggio, 29enne di Rimini che da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato, è stata uccisa in località Specchia Gallone, a Minervino di Lecce, in via Pascoli, vicino alla C ...