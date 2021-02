"Dall'esploratore farlocco alla scalatrice vera". Retroscena Mattarella; la preferita del Colle. Dopo Fico, "il piano istituzionale" Cartabia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da un esploratore farlocco a una scalatrice vera, il passo potrebbe essere molto rapido, o almeno questo pensa (spera?) il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Se l'incarico di sondare l'umore dei partiti dato a Roberto Fico non dovesse andare a buon fine, il Quirinale è pronto a mettere in campo un piano B, o meglio a rispolverarlo, visto che quella per Marta Cartabia è un'antica passione di Mattarella. I due si conoscono da quando erano giudici della Corte Costituzionale e i loro appartamenti nella Foresteria della Consulta erano vicini, così più di una sera capitava di vederli accomodati al tavolo di qualche ristorante romano («un po' come studenti fuori sede», ricorderà divertita Cartabia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da una una, il passo potrebbe essere molto rapido, o almeno questo pensa (spera?) il presidente della Repubblica Sergio. Se l'incarico di sondare l'umore dei partiti dato a Robertonon dovesse andare a buon fine, il Quirinale è pronto a mettere in campo unB, o meglio a rispolrlo, visto che quella per Martaè un'antica passione di. I due si conoscono da quando erano giudici della Corte Costituzionale e i loro appartamenti nella Foresteria della Consulta erano vicini, così più di una sera capitava di vederli accomodati al tavolo di qualche ristorante romano («un po' come studenti fuori sede», ricorderà divertita...

ItaliaBuon : RT @antonluca_cuoco: Dobbiam tagliare 8000 municipalizzate, riformare servizi locali e le gare per gli affidamenti, su cui la Eu ci invia c… - simpaol : RT @antonluca_cuoco: Dobbiam tagliare 8000 municipalizzate, riformare servizi locali e le gare per gli affidamenti, su cui la Eu ci invia c… - LucaNameiswolf : RT @antonluca_cuoco: Dobbiam tagliare 8000 municipalizzate, riformare servizi locali e le gare per gli affidamenti, su cui la Eu ci invia c… - Antonio18243297 : RT @antonluca_cuoco: Dobbiam tagliare 8000 municipalizzate, riformare servizi locali e le gare per gli affidamenti, su cui la Eu ci invia c… - Brauzzi_m : RT @antonluca_cuoco: Dobbiam tagliare 8000 municipalizzate, riformare servizi locali e le gare per gli affidamenti, su cui la Eu ci invia c… -