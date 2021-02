Covid, molti studenti non rientrano in classe. Dirigenti: “Indicazioni contraddittorie, situazione tornerà regolare” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Un rientro regolare, senza particolare criticità, per gli studenti delle superiori nel Casertano. Unico “neo” di questa prima giornata di ripresa in presenza dopo tanta casa e Dad, è la circostanza che tantissimi genitori hanno deciso di non mandare i propri figli a scuola. Adele Vairo, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Caserta, nonché dirigente del Liceo Alessandro Manzoni (indirizzi Classico, Linguistico e Scientifico), tra i più grandi del capoluogo con oltre duemila studenti, conferma che “ci sono state assenze tra i ragazzi che sarebbero dovuti entrare, forse per l’incertezza se poter usufruire o meno della Dad. Ma le Indicazioni che ci hanno dato, in particolare dall’Ufficio Scolastico Regionale, sono chiare: possono continuare con la Dad solo gli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Un rientro, senza particolare criticità, per glidelle superiori nel Casertano. Unico “neo” di questa prima giornata di ripresa in presenza dopo tanta casa e Dad, è la circostanza che tantissimi genitori hanno deciso di non mandare i propri figli a scuola. Adele Vairo, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Caserta, nonché dirigente del Liceo Alessandro Manzoni (indirizzi Classico, Linguistico e Scientifico), tra i più grandi del capoluogo con oltre duemila, conferma che “ci sono state assenze tra i ragazzi che sarebbero dovuti entrare, forse per l’incertezza se poter usufruire o meno della Dad. Ma leche ci hanno dato, in particolare dall’Ufficio Scolastico Regionale, sono chiare: possono continuare con la Dad solo gli ...

fattoquotidiano : DOPO 85 GIORNI DI CARCERE Verdini torna a casa dopo meno di 3 mesi in cella su 6 anni e mezzo da scontare: “Rischi… - Agenzia_Ansa : Il Colosseo, i Musei Vaticani la Galleria Borghese a Roma, Palazzo Ducale a Genova, la Galleria Nazionale di Urbino… - News24_it : RT @LaStampaTV: VIDEO | Covid, migliaia di ortodossi (e molti senza mascherina) a Gerusalemme a funerale di rabbino morto per Covid https:/… - LaStampaTV : VIDEO | Covid, migliaia di ortodossi (e molti senza mascherina) a Gerusalemme a funerale di rabbino morto per Covid… - yoongisracha : @retroobin - sono di più gli esami scritti che quelli orali e quelli orali solitamente sono solo quelli caratterist… -